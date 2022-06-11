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У російської армії – нестача високоточних ракет, – розвідка Великої Британії

Ракети Х-22 – неточні і завдають значних збитків інфраструктурі.

У російської армії – нестача високоточних ракет, – розвідка Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

З квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили по Україні "десятки" важких протикорабельних ракет повітряного базування Х-22 1960-х років.

Про це пише у Telegram Оперативний ЗСУ з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що ці ракети у разі використання по наземних цілях зі звичайною боєголовкою дуже неточні й тому можуть завдати значних побічних збитків та жертв серед цивільного населення, наголосили в Міноборони Великої Британії.

Аналітики уточнили, що такі 5,5-тонні ракети насамперед призначалися для знищення авіаносців із використанням ядерної боєголовки.

"Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, тому що їй не вистачає точніших сучасних ракет", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОК Південь повідомляло про те, що РФ почала обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва.

 "Зараз очевидним є режим економії боєзапасу. Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення, психологічний тиск, пов’язаний із триманням під постійною загрозою", – зазначили в командуванні.

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