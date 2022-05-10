Росія почала обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва, - ОК "Південь"

Якщо днями загарбники ще застосовували ракети повітряного базування сучасного зразка, то зараз очевидним є режим економії боєзапасу, кажуть українські військові.

РФ почала обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Українські військові кажуть - днями окупанти ще використовувати ракети повітряного базування сучасного зразка.

"Зараз очевидним є режим економії боєзапасу. Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення, психологічний тиск, пов’язаний із триманням під постійною загрозою", - зазначили в командуванні.

Під загрозами ракетних ударів триває українські території вороже корабельне угруповання. За даними ОК "Південь", на 6 кораблях та 2 підводних човнах може перебувати понад пів сотні крилатих ракет.

Нагадаємо, сьогодні в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти продовжують обстрілювати міст через Дністровський лиман.

Міноборони нагадало про небезпеку російських ракетних ударів по Києву та області.