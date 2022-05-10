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Німеччина поновлює роботу посольства у Києві

Наразі роботу у столиці України поновили понад 20 посольств.

Німеччина поновлює роботу посольства у Києві
Фото: president.gov.ua

Німеччина знову відкриває своє посольство у Києві.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу.

"Перебуваючи тут, ми відкриваємо знову посольство Німеччини у Києві. Спочатку це буде трохи обмежена діяльність", – зазначила Бербок.

Міністр додала, що її супроводжує посол Анка Фельдгузен, "і вона буде далі працювати у вашому вільному місті".

Нагадаємо, Анналена Бербок заявила про те, що Німеччина допоможе Україні у розмінуванні міст та сіл, які постраждали від військової агресії РФ. 

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