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Тимчасові додаткові режимні обмеження запровадили в Чернігівській області, - ДПСУ

До прикладу, в межах контрольованих прикордонних районів цивільним заборонено одягати військову форму одягу.

Тимчасові додаткові режимні обмеження запровадили в Чернігівській області, - ДПСУ
Фото: ДПСУ

У трьох районах Чернігівщини - Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському - запровадили тимчасові додаткові режимні обмеження.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У цих районах заборонили будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км (крім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону).

На решті території контрольованого прикордонного району (до 20 км від держкордону) заборонили:

  • пересування осіб і транспортних засобів;
  • проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21.00 до 6.00;
  • полювання, рибальство, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах та проведення різного роду відпочинку;
  • носіння цивільними військової форми одягу.

Нагадаємо, 9 травня літаки окупантів обстріляли некерованими ракетами прикордонні території Чернігівщини. Напередодні російські військові обстріляли в області села, розташовані неподалік від держкордону.

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