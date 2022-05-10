Тимчасові додаткові режимні обмеження запровадили в Чернігівській області, - ДПСУ

У трьох районах Чернігівщини - Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському - запровадили тимчасові додаткові режимні обмеження.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У цих районах заборонили будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км (крім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону).
На решті території контрольованого прикордонного району (до 20 км від держкордону) заборонили:
- пересування осіб і транспортних засобів;
- проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21.00 до 6.00;
- полювання, рибальство, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах та проведення різного роду відпочинку;
- носіння цивільними військової форми одягу.
Нагадаємо, 9 травня літаки окупантів обстріляли некерованими ракетами прикордонні території Чернігівщини. Напередодні російські військові обстріляли в області села, розташовані неподалік від держкордону.