У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч людей, – Бойченко

Близько 100 тисяч мешканців Маріуполя лишаються в місті і чекають на евакуацію. Для її успішного проведення необхідний стійкий режим тиші, якого часто не дотримується російські окупанти.

Про це заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко в Медіацентрі "Україна".

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", – сказав він.

Вадим Бойченко додав, що він не може з упевненістю сказати, що на території заводу "Азовсталь" немає цивільних.

"Щоб можна було на 100% сказати, чи завершилася евакуація цивільних, треба стійкий режим тиші. Адже наші військові мають піти по бомбосховищах і перевірити, чи є там люди. А такої змоги росіяни не дають. Ми припускаємо, що цивільні, які чекають на евакуацію, там можуть бути", – заявив міський голова Маріуполя.

Нагадаємо, під час першої евакуація цивільних з "Азовсталі", яка розпочалася 1 травня, до Запоріжжя вдалося вивезти 156 людей. 6 травня з “Азовсталі” вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей. Того ж дня під час евакуації мирних жителів з бомбосховищ заводу росіяни вбили трьох українських захисників, ще шість отримали поранення.