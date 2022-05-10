Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч людей, – Бойченко

На заводі "Азовсталь" можуть лишатися цивільні.

У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч людей, – Бойченко
Евакуація мешканців Маріуполя
Фото: Facebook Маріупольська міська рада

Близько 100 тисяч мешканців Маріуполя лишаються в місті і чекають на евакуацію. Для її успішного проведення необхідний стійкий режим тиші, якого часто не дотримується російські окупанти.

Про це заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко в Медіацентрі "Україна".

"100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", – сказав він. 

Вадим Бойченко додав, що він не може з упевненістю сказати, що на території заводу "Азовсталь" немає цивільних. 

"Щоб можна було на 100% сказати, чи завершилася евакуація цивільних, треба стійкий режим тиші. Адже наші військові мають піти по бомбосховищах і перевірити, чи є там люди. А такої змоги росіяни не дають. Ми припускаємо, що цивільні, які чекають на евакуацію, там можуть бути", – заявив міський голова Маріуполя.

Нагадаємо, під час першої евакуація цивільних з "Азовсталі", яка розпочалася 1 травня, до Запоріжжя вдалося вивезти 156 людей. 6 травня з “Азовсталі” вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей. Того ж дня під час евакуації мирних жителів з бомбосховищ заводу росіяни вбили трьох українських захисників, ще шість отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також