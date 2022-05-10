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У трьох областях змінили час комендантської години

З 23:00 до 05:00.

У трьох областях змінили час комендантської години

У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.

Про це поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Окрім того, нові рамки комендантської години відзавтра діють і на Рівненщині.

“Рада оборони області вирішила продовжити часові межі з 23:00 до 05:00”, – повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль

За його словами, це зроблено для зручності жителів, враховуючи більш-менш спокійну ситуацію в регіоні. 

У такий ж час комендантська година триватиме і на Прикарпатті. Таке рішення сьогодні прийняли на черговому засіданні Ради оборони області, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Нагадаємо, на Рівненщині за порушення комендантської години затримали понад 1700 осіб.

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