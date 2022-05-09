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​На Рівненщині за порушення комендантської години затримали понад 1700 осіб, - Коваль

Маже три сотні передали СБУ.

​На Рівненщині за порушення комендантської години затримали понад 1700 осіб, - Коваль
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

1774 особи затримали на Рівненщині за порушення комендантської години.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Найбільше не дружать із годинником в Рівному – 1590 людей. Біля трьохсот осіб передали до підрозділів СБУ для подальшого з’ясування обставин", - зазначив очільник області.

Коваль закликав жителів дотримуватися правил воєнного стану.

Нагадаємо, з 10 травня у Рівненській області змінюють межі комендантської години.

На період дії подовженої комендантської години 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та назад.

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