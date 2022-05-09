Російські окупанти, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення.

Про це СБУ стало відомо зі свідчень загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію у Росії.

“Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих “Л/ДНР”, переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах”, – йдеться у повідомленні.

Насправді, усіх “резервістів” шлють у найгарячіші бойові точки.

“На відео – бійці з полку “БАРС 7” ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України”, – зазначили у спецслужбі.

Розшифровується “БАРС” як “боевой армейский резерв страны”.

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).