Окупанти обстріляли двадцять своїх автомобілів на Запоріжжі, щоб не їхати на фронт

Воєнна ситуація у Запорізькій області – без істотних змін. Ворог активних бойових дій не проводить, але постійно обстрілює позиції військ ЗСУ з артилерії, у тому числі – реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Згідно з повідомленням, під обстрілами знаходяться Пологи та Гуляйполе. У Пологах внаслідок ворожих атак горіли житлові споруди – пожежники загасили вогонь. Також у місті Гуляйполе внаслідок обстрілу горів житловий будинок – пожежу теж було ліквідовано.

Командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використали важку вогнеметну систему "Солнцепек", якою вони часто погрожували українським захисникам, по своїх же позиціях, цим самим фактично "випалили" окупантів з української землі.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції Сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя.

За повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли біля двадцяти своїх автомобілів, щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.

Окрім того, напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російська армія активізувала ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.