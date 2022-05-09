Окупанти вбили на Донеччині ще 4 людей

Вчора, 8 травня росіяни у Донецькій області окупанти вбили 4 цивільних людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко.
Двоє – в Очеретиному, один – у Нью-Йорку і один – у Вугледарі.
Ще 8 людей через обстріли дістали поранення.
Крім того, в Бахмуті медичну допомогу було надано 6 цивільним, пораненим на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, 7 травня окупанти вбили на Донеччині 4 мешканців, 9 поранених.