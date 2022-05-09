Окупанти вбили на Донеччині ще 4 людей

Ще 8 людей через обстріли дістали поранення.

Вчора, 8 травня росіяни у Донецькій області окупанти вбили 4 цивільних людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко.

Двоє – в Очеретиному, один – у Нью-Йорку і один – у Вугледарі.

Ще 8 людей через обстріли дістали поранення.

Крім того, в Бахмуті медичну допомогу було надано 6 цивільним, пораненим на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 7 травня окупанти вбили на Донеччині 4 мешканців, 9 поранених.