Окупанти обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині, – голова ОВА

Вночі 9 травня російські війська обстріляли село Велика Костромка Зеленодольської громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка", – написав він. Резніченко додав, що кілька вулиць залишилися без світла. Мешканці села не постраждали.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що на даний момент найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.