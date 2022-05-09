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Окупанти обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині, – голова ОВА

Постраждалих серед мирного населення немає. 

Окупанти обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині, – голова ОВА
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Вночі 9 травня російські війська обстріляли село Велика Костромка Зеленодольської громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка", – написав він. Резніченко додав, що кілька вулиць залишилися без світла. Мешканці села не постраждали. 

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про те, що на даний момент найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

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