Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна - вже повноправна частина вільного світу і обʼєднаної Європи. Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що він провів переговори з другом України премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Провели двосторонні переговори – української і канадської делегацій. Домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади – скасувати усі барʼєри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канадо. Ця домовленість досягнута на переговорах з паном Трюдо і працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи". Зеленський окреслив бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України.

Він закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. "Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти", - наголосив президент.

Президент запропонував передовим державам взяти участь у відбудові України після війни.

"Погодили разом спільну заяву "Групи семи" щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей і значення свободи. Заява – максимально в інтересах України і стане основою нашої подальшої співпраці", - сказав Зеленський.

Він розповів про візити іноземних делегацій до України та підтримку, яку демонструють представники всього світу.

"Я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу і обʼєднаної Європи. Це – очевидний контраст на фоні московської самостності у злі і ненависті, яку усі побачать завтра. Російська армія не була би собою, якби не вбивала і зараз – напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський взяв участь у конференції G-7 під час якої назвав три основні компоненти допомоги Україні.