Ймовірно, у Росії в Чорному морі лишився тільки один справний катер такого типу.

Українські військові знищили шість російських катерів "Раптор" протягом повномасштабної війни. Про це йдеться в аналізі відео ЗСУ порталу "Мілітарний".

Зазначається, що на опублікованих Генштабом відео зі знищення швидкісних патрульних катерів "Раптор" протягом другого травня та восьмого травня видно, українські військові пʼять разів поцілили у різні російські катери цього типу. Ще один "Раптор" був знищений раніше полком "Азов" поблизу Маріуполя.

Мілітарний зазначає, що загалом у Росії на озброєнні було 17 таких катерів. Сім з них перебували на службі в Чорноморському флоті. Таким чином можна припустити, що цілим у Чорному морі лишився тільки один російський "Раптор". Водночас, автори матеріалу зазначають, що поки невідомо наскільки серйозних пошкоджень зазнали катери.