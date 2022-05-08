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Українські військові знищили шість російських катерів "Раптор" протягом повномасштабної війни

Ймовірно, у Росії в Чорному морі лишився тільки один справний катер такого типу. 

Українські військові знищили шість російських катерів "Раптор" протягом повномасштабної війни
Фото: скріншот

Українські військові знищили шість російських катерів "Раптор" протягом повномасштабної війни. Про це йдеться в аналізі відео ЗСУ порталу "Мілітарний".

Зазначається, що на опублікованих Генштабом відео зі знищення швидкісних патрульних катерів "Раптор" протягом другого травня та восьмого травня видно, українські військові пʼять разів поцілили у різні російські катери цього типу. Ще один "Раптор" був знищений раніше полком "Азов" поблизу Маріуполя.

Мілітарний зазначає, що загалом у Росії на озброєнні було 17 таких катерів. Сім з них перебували на службі в Чорноморському флоті. Таким чином можна припустити, що цілим у Чорному морі лишився тільки один російський "Раптор". Водночас, автори матеріалу зазначають, що поки невідомо наскільки серйозних пошкоджень зазнали катери.

Нагадаємо, що 8 травня українські військові за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили російський гвинтокрил на острові Зміїний.

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