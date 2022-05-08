Прокуратура розпочала розслідування масованого ракетного обстрілу Одеси та області

Органи прокуратури Одеської області розпочали розслідування щодо обстрілів населених пунктів області, внаслідок чого були пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що "7 травня російські військові завдали ракетних ударів по об'єктам цивільної та критичної інфраструктур у Київському та Малиновському районах Одеси, внаслідок чого ці об'єкти (підприємство із виготовлення меблів та аеропорт) зазнали суттєвих руйнувань. Тако вибухова хвиля пошкодила 252 квартири мирних мешканців у житловому будинку поруч із підприємством. Як зазначили комунальники, у цих помешканнях повибивало шибки: на тимчасовий ремонт вони витратили 1800 квадратних метрів плівки".

Також у прокуратурі зазначили, що у ніч проти 8 травня збройні сили РФ здійснили ракетні обстріли об'єктів інфраструктури у Болградському та Одеському районах. На Болградщині значних ушкоджень було завдано критичній інфраструктурі, частина населених пунктів лишилась без світла та води. Жертв та постраждалих внаслідок цього удару немає.

Внаслідок обстрілу Одеського району троє мирних мешканців потрапили до лікарні.

"Пошкодження зазнали приватні будинки та майно людей: вибиті вікна, двері, зруйновано фасади будівель та автомобілі", - йдеться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі звертають увагу на те, що Росією були порушені закони та звичаї війни, адже завдавалися удари не по військовим, а цивільним об'єктам.

Одеса 8 травня зазнала чергових ракетних обстрілів збоку Росії. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини.