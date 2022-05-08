Кулеба обговорив з Блінкеном нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном запровадження нових санкцій проти Росії. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба запевняє: нові санкції США проти РФ вже "на підході".

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з держсекретарем Блінкеним скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки",- написав міністр.

Раніше, 8 травня, Сполучені Штати повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Дипустанова має відкритися після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі.

Найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.