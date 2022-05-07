Знамениту фліску Зеленського кольору хакі продали на аукціоні у Лондоні

За неї віддали 90 000 фунтів стерлінгів.

Знамениту флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського продали на аукціоні зі збору коштів для України в Лондоні за 90 000 фунтів стерлінгів. Кошти буде передано на допомогу українцям.

Про це пише telegraph.co.uk.

Початкова ціна становила 50 тисяч фунтів стерлінгів.

На аукціоні, організованому відомим аукціонним домом Christie's, були представлені й інші лоти, зокрема глечик з півнями, який подарували Джонсону під час його прогулянки із Зеленським українською столицею.

Також була розіграна екскурсія Києвом від мера міста та колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка.

Перед торгами виступив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який закликав їх учасників не скупитися.

“Підтримайте Україну сьогодні ввечері, друзі, щоб великій давній європейській столиці Києву більше ніколи не загрожувала небезпека, і щоб Україна знову стала цілою та вільною”, – сказав він.

Володимир Зеленський виступив перед аукціоном через відеозв'язок на зборі коштів “Відважна Україна”.

Нагадаємо, аукціонний дім Christie's проводить низку акцій та торгів на підтримку гуманітарних ініціатив та збереження культурної спадщини України.