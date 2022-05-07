Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує завдавати ракетні удари по Україні і закликав гроомадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян - і особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", - сказав Зеленський.

Президент також нагадав про обов'язкове дотримання заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована.

"Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових",- наголосив Зеленський.

Зазначимо, що 9 травня є символічною датою для країни-агресора РФ. Росіяни щорічно відзначають цього дня день перемоги СРСР у Другій світовій війні. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.

Нагадаємо, в Києві та області наразі не планують запроваджувати комендантську годину на 8-9 травня. А на Рівненщині з 10 травня вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.

В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину - вона діятиме з вечора 8 травня до ранку 10 травня.