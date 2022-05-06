У Києві та області наразі не планують запроваджувати комендантську годину на 8-9 травня, - Кличко

В ці дні посилять патрулювання та охорону громадського порядку.

У Києві та Київській області поки не планують запроваджувати на 8-9 травня комендантську годину.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

"Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", - зауважив Кличко.

Він зазначив, що в ці дні в місті буде посилено патрулювання та охорону громадського порядку.

Міський голова Києва наголосив, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Адже в багатьох із них досі працюють піротехніки над розмінуванням територій.

"Звертаюся до киян: сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу йти в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Запоріжжі з 19:00 8 травня по 5:00 10 травня діятиме посилена комендантська година.

А в Івано-Франківську на 7-9 травня скасували всі публічні заходи, включно з молебнями і святкуванням Дня міста.