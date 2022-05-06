Шість українських портів не можуть приймати судна через збройну агресію РФ, – Мінінфраструктури

Порти в Бердянську, Маріуполі, Скадовську та Херсоні не працюють через тимчасову окупацію Росією цих міст.

Через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти.

Про це повідомив у Медіацентрі "Україна" заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Він нагадав про закриття портів у Бердянську, Маріуполі, Скадовську, Херсоні через тимчасову окупацію міст росіянами.

"Стосовно портів "Південний", "Миколаїв", "Ольвія", "Одеса", "Чорноморськ" та "Білгород-Дністровський". Із 24 лютого вхід-вихід суден із цих портів теж не є можливим. Тому ці порти працюють виключно з вантажами і флотом, які на 24 лютого уже були під обробкою", – сказав Васьков. Він додав, що це діяльність на 20% порівняно з довоєнним часом.

У звичайному режимі працюють дунайські порти: "Усть-Дунайський", "Ізмаїл" та "Рені". За даними Юрія Васькова, у мирний час понад 75% зовнішнього товарообігу держави відбувалося саме через морські шляхи. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу, наразі Мінінфраструктури вживає заходів для збільшення їхньої потужності.

"За підсумками квітня, порівняно з лютим переробка збільшилася майже у 4 рази. У квітні ми на експорт та імпорт переробили 850 тисяч тонн, з них близько 450 тисяч тонн – аграрні вантажі. Але порівняно з мирним часом це до 15% від загального товарообігу", – повідомив Васьков. Він зазначив, що потужності дунайських портів можуть бути збільшені до 1 млн тонн на місяць. Однак у сумі з експортом та імпортом через кордони це дозволить забезпечити лише 35% товарообігу від наявності вантажів, які очікують відправлення.

Нагадаємо, військово-морські сили США не збираються брати участь у військових операціях у Чорному морі для деблокади українських портів в окупованих військовими РФ містах.