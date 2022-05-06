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Попасна повністю не захоплена, не вірте фейкам, – Гайдай

Це місто разом з Воєводівкою є найгарячішими точками Луганської області. 

Попасна повністю не захоплена, не вірте фейкам, – Гайдай
Луганська область (ілюстративне фото)
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Найгарячішими точками в Луганській області є Воєводівка та Попасна. Остання повністю не захоплена росіянами, наголосив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Не вірте російським фейкам, орки місто повністю не захопили", – заявив він.

Водночас Попасна майже вщент зруйнована. Ворог знищує все на своєму шляху. 

"Навіть якщо наші десь зміщуються – все одно перемога буде за нами. Не про все можемо говорити, але скоро будуть дуже хороші новини", – пообіцяв Гайдай. 

Очільник ОВА додав, що лікарні області забезпечені автівками, пальним, постійно поповнюються ліками, лікарі, комунальники та волонтери мають усі необхідні засоби індивідуальної безпеки. 

Світла нема в багатьох громадах. Щоб зарядити телефон, мешканці мають звертатися до своїх військово-цивільних адміністрацій – вони забезпечені генераторами. Про всі потреби треба повідомляти владі на місцях. 

Сьогодні о 16:30 відправиться безкоштовний евакуаційний поїзд Покровськ – Дніпро – Львів.

Нагадаємо, за добу росіяни 30 разів відкривали вогонь по Луганщині, зокрема 16 – по житлових кварталах і обʼєктах інфраструктури. У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області загинуло дві особи, є різні руйнування.

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