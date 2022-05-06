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Російські солдати насипають пісок у пальне, аби не заводилися танки, – СБУ

Щоб не померти на війні, росіяни вигадують лайфхаки.

Російські солдати насипають пісок у пальне, аби не заводилися танки, – СБУ
Фото: КМДА

Російські солдати насипають пісок у пальне, аби не заводилися танки.

Про це свідчать нові перехоплення Служби безпеки України.

Аби не померти на війні, росіяни вигадують лайфхаки.

“Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти діляться цими порадами.

“Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…”, – говорить російський загарбник своєму товаришу. 

На запитання чи не карають за таку поведінку він відповідає – “ні”.

Нагадаємо, російські загарбники ламають свою техніку, щоб не воювати з українськими бійцями.

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