Російські загарбники ламають свою техніку, щоб не воювати з українськими бійцями.
Про це повідомили в СБУ на підставі перехопленої розмови окупантів.
"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии", – розповідає окупант своєму батькові.
За словами загарбника, на початку війни в його підрозділ було 10 танків. Зараз залишився тільки один. І той вони вивели з ладу, щоб не їхати на війну в Україну.
"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – порадив росіянин синові.
"І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!", - наголосили в Службі безпеки України.
Нагадаємо, за даними української розвідки, під час мобілізації в РФ зафіксовано масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.
Станом на 2 травня росармія вже втратила в Україні 23 800 своїх військових.