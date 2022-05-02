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СБУ: Окупанти вивели з ладу останній в підрозділі танк, щоб не воювати з ЗСУ

Із 10 танків від початку війни у підрозділі нині залишився лише один. І той загарбники умисно зламали, щоб не їхати на війну.

СБУ: Окупанти вивели з ладу останній в підрозділі танк, щоб не воювати з ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники ламають свою техніку, щоб не воювати з українськими бійцями.

Про це повідомили в СБУ на підставі перехопленої розмови окупантів.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк,  короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии", – розповідає окупант своєму батькові. 

За словами загарбника, на початку війни в його підрозділ було 10 танків. Зараз залишився тільки один. І той вони вивели з ладу, щоб не їхати на війну в Україну.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – порадив росіянин синові.

"І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!", - наголосили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, за даними української розвідки, під час мобілізації в РФ зафіксовано масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.

Станом на 2 травня росармія вже втратила в Україні 23 800 своїх військових.

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