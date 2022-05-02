Матриця "Книги катів" з'явиться протягом місяця, - Смирнов

"Книга катів" міститиме дані конкретної особи та фабулу злочину, до якого вона причетна.

“Книга катів”, створення якої раніше анонсував президент України Володимир Зеленський, міститиме інформацію про військових РФ, які вчинили злочини на території нашої держави або віддавали злочинні накази. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, наразі органи досудового розслідування разом з розвідувальними органами систематизують інформацію про конкретних військовослужбовців і військового командування, які причетні до вчинення злочинів.

“Йдеться про повні дані конкретної особи та фабулу злочину, до якого вона причетна. Хочу зауважити, що якщо мова йде про військове командування, зовсім не обов’язково, щоб воно перебувало в конкретний проміжок часу в зоні бойових дій на території нашої держави; достатньо того, що воно віддавало злочинні накази”, - зазначив Андрій Смирнов.

Заступник голови ОП зазначив, що електронна матриця “книги” буде представлена протягом місяця.

“Зараз ця інформація систематизується - її об’єм просто величезний, але протягом місяця вже буде представлена конкретна електронна матриця цієї “Книги катів”, де буде зібраний величезний масив інформації про конкретних людей, які або вчинили злочини на території нашої країни, звірства, вбивства, або віддавали злочинні накази”, - розповів Смирнов.

Нагадаємо, на початку квітня Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти народу України у місті Буча на Київщині.