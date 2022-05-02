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Парламент хоче звернутися до американського Конгресу з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Стефанчук

У Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови.

Парламент хоче звернутися до американського Конгресу з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Стефанчук
Фото: Fаcebook/Руслан Стефанчук

Верховна Рада планує звернутися до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Відповідний проєкт постанови вже зареєстрували в парламенті.

Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

"Доказів відповідності Росії цьому статусу більш ніж достатньо. Це звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі та інших містах України. Це використання РФ забороненої зброї, зокрема хімічної. Це захоплення в заручники мирного населення. Це постійний ядерний терор. Це підтримка терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Це отруєння сім’ї Скрипалів, збиття малайзійського авіалайнера тощо. І це далеко не повний список", - підкреслив Стефанчук.

За словами спікера парламенту, визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції та консолідувати світ навколо України. "Верховна Рада, зокрема, закликає Конгрес США ввести санкції проти урядових і ділових кіл, політичних партій РФ, що підтримують війну", - додав Стефанчук.

Він наголосив, що "місце Росії — в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами".

Нагадаємо, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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