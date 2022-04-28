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США підготували новий пакет підтримки для України на $33 мільярди

Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону.

США підготували новий пакет підтримки для України на $33 мільярди
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні ввечері 28 квітня.

"Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі", – зазначив Зеленський.

За його словами, пПрезидент Байден цілком справедливо сказав , що цей крок – недешевий. Але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка Сполучених Штатів є необхідною. 

"Разом ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі", – наголосив президент України.

Глава держави додав, що разом із союзниками Україна працює й над тим, щоб спрямувати заблоковані активи російських підсанкційних осіб і російської держави для компенсації Україні за цю війну та для відбудови нормального життя.

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