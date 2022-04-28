У Києві внаслідок ворожого обстрілу сьогодні ввечері частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зазначається, що 28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10. Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У вечірньому відеозверненні 28 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що одразу по завершенні його переговорів у Києві із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем Росія випустила по столиці п’ять ракет. Президент наголосив: російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – вкотре засвідчують, що "ще не можна розслаблятись".