З’явилася надія, що евакуювати цивільних з Азовсталі вийде.
Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей із Маріуполя та розраховує на підтримку ООН
Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей із Маріуполя та розраховує на підтримку Організації Об’єднаних Націй.
Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
За словами глави держави, сторони також обговорили спровоковану Росією продовольчу кризу, збільшення гуманітарної допомоги для нашої країни, повернення додому українців, депортованих окупантами.
"Цінуємо чітку й однозначну позицію пана Генерального секретаря щодо війни Росії проти України", – наголосив президент України.
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук після зустрічі президента України із генеральним секретарем ООН висловила сподівання, що евакуація мирних мешканців із "Азовсталі" таки відбудеться.
"З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію", – зазначила Верещук.
Як повідомляли, під час перемовин Володимира Зеленського та Антоніу Гутерріша Росія завдала по Києву ракетного удару.
Нагадаємо, 27 квітня генсек ООН прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.
По закінченню зустрічі прессекретар Гутерріша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що візит Гутерріша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррішем місць катування українців російськими військовими.