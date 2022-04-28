З’явилася надія, що евакуювати цивільних з Азовсталі вийде.

Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей із Маріуполя та розраховує на підтримку Організації Об’єднаних Націй.

Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За словами глави держави, сторони також обговорили спровоковану Росією продовольчу кризу, збільшення гуманітарної допомоги для нашої країни, повернення додому українців, депортованих окупантами.

"Цінуємо чітку й однозначну позицію пана Генерального секретаря щодо війни Росії проти України", – наголосив президент України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук після зустрічі президента України із генеральним секретарем ООН висловила сподівання, що евакуація мирних мешканців із "Азовсталі" таки відбудеться.

"З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію", – зазначила Верещук.

Фото: пресслужба ВР

Як повідомляли, під час перемовин Володимира Зеленського та Антоніу Гутерріша Росія завдала по Києву ракетного удару.

Нагадаємо, 27 квітня генсек ООН прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерріша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що візит Гутерріша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррішем місць катування українців російськими військовими.