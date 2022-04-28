РФ почала рекламувати в соцмережах депортацію українців на Далекий Схід, - Андрющенко

"По всіх чатах і групах, що знаходяться під контролем росіян, під виглядом волонтерів масово розповсюджуються подібні "повідомлення від друга".

Росія запустила нову інформаційну кампанію. Вона спрямована на рекламування в соцмережах депортації українців на Далекий Схід РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"По всіх чатах і групах, що знаходяться під контролем росіян під виглядом волонтерів масово розповсюджуються подібні "повідомлення від друга" разом з чисельними фото листівки, що рекламує дальній схід", - розповів Андрющенко.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Радник очільника Маріуполя наголосив - такі повідомлення є "відвертою брехнею та спробою підштовхнути до обрання під час депортації регіонів Далекого Сходу".

"Все більше надходить інформації, що люди відмовляються їхати з Таганрогу на Далекий Схід і масово збігають з точки посадки в потяг. Тому окупант розвернув масовану інформатаку для упередження подібного прояву незламності маріупольців", - пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід РФ.

Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя.