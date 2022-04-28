Росія обстріляла Миколаїв "Смерчами", - ОК "Південь"

Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу", - зазначили в командуванні.

Наразі інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове на Миколаївщині. Ракета влучила у приватний будинок.

Російські військові всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають поранені захисники.