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Росія обстріляла Миколаїв "Смерчами", - ОК "Південь"

Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці.

Росія обстріляла Миколаїв "Смерчами", - ОК "Південь"
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу", - зазначили в командуванні.

Наразі інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове на Миколаївщині. Ракета влучила у приватний будинок. 

Російські військові всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають поранені захисники.

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