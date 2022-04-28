Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці.
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Росія обстріляла Миколаїв "Смерчами", - ОК "Південь"
Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу", - зазначили в командуванні.
Наразі інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове на Миколаївщині. Ракета влучила у приватний будинок.
Російські військові всю ніч кидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають поранені захисники.
Темы: Миколаїв, обстріли, війна з Росією, касетні боєприпаси