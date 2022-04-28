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На окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Найчастіше – ветеранів АТО, колишніх військових, правоохоронців та проукраїнських активістів.

На окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку
Фото: t.me/telegraf_com_ua

Російські війська на тимчасово окупованих територіях України масово викрадають чоловіків призовного віку. "Фільтраційні заходи" проводять на території Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської та Донецької областей.

Найчастіше викрадають ветеранів АТО/ООС, колишніх військових, правоохоронців та проукраїнських активістів, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"У приміщеннях Херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують", – зазначила вона.

На Херсонщині в селі Велика Лепетиха створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Денісова підкреслила, що такі дії РФ є військовим злочином і злочином проти людяності відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, на території ОРДЛО окупаційна самопроголошена влада проводить "мобілізації" і відправляє чоловіків як гарматне мʼясо поперед російської армії на війну проти України. 

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