Найчастіше – ветеранів АТО, колишніх військових, правоохоронців та проукраїнських активістів.
На окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку
Російські війська на тимчасово окупованих територіях України масово викрадають чоловіків призовного віку. "Фільтраційні заходи" проводять на території Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської та Донецької областей.
Найчастіше викрадають ветеранів АТО/ООС, колишніх військових, правоохоронців та проукраїнських активістів, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
"У приміщеннях Херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитують і катують", – зазначила вона.
На Херсонщині в селі Велика Лепетиха створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять у напрямку тимчасово окупованого Криму.
Денісова підкреслила, що такі дії РФ є військовим злочином і злочином проти людяності відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні.
Нагадаємо, на території ОРДЛО окупаційна самопроголошена влада проводить "мобілізації" і відправляє чоловіків як гарматне мʼясо поперед російської армії на війну проти України.