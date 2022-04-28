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​Представниця ООН їде до Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя

"ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує".

​Представниця ООН їде до Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя
Оснат Лубрані
Фото: twitter.com/OsnatLubrani

Координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Оснат Лубрані їде до Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя людей, які опинилися в оточенні російських окупаційних військ.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки, сподіваюсь, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", – написала Лубрані у твіттері.

Раніше міська рада Маріуполя наголосила, що в місті незабаром можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами або просто не зацікавлені в цьому. Вони також блокують усі спроби евакуації.

Нагадаємо, 27 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Сьогодні Гутерреш відвідав місто Бородянка Київської області, яке російські війська зрівняли з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння.

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