"Є випадки, коли розмовляєш з людиною, яка втратила все, тижнями мешкає в підвалі, але виїжджати відмовляється".

З Луганської області евакуювали 53 жителів – з Сєвєродонецького, Попасної та Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Ми вмовляємо щодня – просимо евакуюватися вже два місяці. Та от є випадки, коли розмовляєш з людиною, яка втратила все, тижнями мешкає в підвалі, але виїжджати відмовляється. А через три дні бачиш її у пункті збору”, – йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що особливо важко переконати виїхати сєвєродонеччан.

“Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще – бажаючих уберегти себе від “руського миру” там вдосталь”, – додав він.

Як повідомили в Укрзалізниці, сьогодні із Покровська вирушить евакуаційний потяг для жителів Луганщини і Донеччини.

“О 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд 234/233 Покровськ – Чоп”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня російські війська 29 разів завдали ударів по мирних помешканнях на Луганщині. Унаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще четверо були поранені.