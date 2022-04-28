"Є випадки, коли розмовляєш з людиною, яка втратила все, тижнями мешкає в підвалі, але виїжджати відмовляється".
З Луганської області евакуювали 53 жителів
З Луганської області евакуювали 53 жителів – з Сєвєродонецького, Попасної та Лисичанська.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Ми вмовляємо щодня – просимо евакуюватися вже два місяці. Та от є випадки, коли розмовляєш з людиною, яка втратила все, тижнями мешкає в підвалі, але виїжджати відмовляється. А через три дні бачиш її у пункті збору”, – йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначив, що особливо важко переконати виїхати сєвєродонеччан.
“Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще – бажаючих уберегти себе від “руського миру” там вдосталь”, – додав він.
Як повідомили в Укрзалізниці, сьогодні із Покровська вирушить евакуаційний потяг для жителів Луганщини і Донеччини.
“О 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд 234/233 Покровськ – Чоп”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 квітня російські війська 29 разів завдали ударів по мирних помешканнях на Луганщині. Унаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще четверо були поранені.