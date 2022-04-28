​Російські танки мають дефект, який робить їх дуже вразливими, – CNN

Агресія РФ наочно проявила дефект, який мають усі російські танки, який західні експерти називають «ефектом Джека-стрибунця».

Про це пише CNN.

«На відміну від сучасних західних танків, російські несуть кілька снарядів у своїх баштах. Це робить їх дуже вразливими, оскільки навіть непрямий удар може викликати ланцюгову реакцію, внаслідок якої вибухає весь боєзапас – 40 снарядів, – пише видання. – Ударної хвилі, що утворилася, може вистачити, щоб вирвати башту танка на висоту двоповерхової будівлі».

Фото: Генштаб

«Те, що ми спостерігаємо з російськими танками (у війні проти України, – LB.ua), є недоліком конструкції, – розповів Сем Бендетт, радник програми російських досліджень Центру нової американської безпеки. – Будь-який вдалий удар швидко запалює боєприпаси, викликаючи потужний вибух, і башту буквально зриває».

Недолік означає, що екіпаж танка – зазвичай двоє у башті і третій за кермом – є дуже вразливими.

Ніколас Драммонд, аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на сухопутній війні та колишній офіцер британської армії, каже, що боєприпаси, які вибухають, створюють проблеми майже для всієї бронетехніки, яку Росія використовує у війні проти України. Він, зокрема, навів приклад БМД-4, яка зазвичай укомплектована трьома членами екіпажу та здатна перевозити ще п’ять солдатів. За його словами, БМД-4 є «мобільною труною».

За його словами, Росія знала про цю проблему ще з часів війн в Іраку у 1991 та 2003 роках, однак висновків не зробила. Коли в 1992 році на озброєння поступив танк Т-90 – наступник Т-72 – його броню модернізували, але система заряджання залишилась такою ж. Як і в танка Т-80, що має подібну систему заряджання.

Західні танки, такі як M1 Abrams, які використовує армія США, таких конструктивних недоліків не мають. Також снаряди, які використовують західні військовими, іноді горять під впливом високої температури, яку влучання протитанкового засобу, проте вони не вибухають.

Нагадаємо, за час вторгнення російська армія втратила 970 танків та 2389 бойових броньованих машин.