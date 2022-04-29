Німеччина та Греція збільшують постачання газу до Польщі та Болгарії

Потоки газу на ключовому пункті пропуску між Німеччиною та Польщею для газопроводу Ямал-Європа за останні дні зросли більш ніж на 25%.

Німеччина та Греція нарощують постачання газу до Польщі та Болгарії. Про це повідомляє Financial Times.

Це стало відповіддю на рішення російського Газпрому призупинити постачання газу в ці країни через відмову платити в рублях.

За даними, опублікованими Hellenic Gas Transmission System, у четвер суттєво збільшилося бронювання газових потужностей через газопровід Сідірокастро, пункт перетину між Грецією та Болгарією. Грецька газова компанія DEPA бере участь в аукціонах, щоб продавати газ Болгарії.

За даними німецького газотранспортного оператора Gascade, потоки газу на ключовому пункті пропуску між Німеччиною та Польщею для газопроводу Ямал-Європа за останні дні зросли більш ніж на 25%, з 9 до 12,7 млн кВт-год/год.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що США працюють з Південною Кореєю, Японією та Катаром - вони допоможуть задовольнити енергетичні потреби країнам, якимРосія загрожує газовим шантажем.