До Польщі прибув іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги для України

У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії "Ізабель" (Ysabel) з 200 тоннами озброєння і військової техніки для України. Про це повідомляє РБК з посиланням на польське видання Dziennik.

Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.

Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.

Нагадаємо, раніше іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив про відправку 200 тонн боєприпасів Україні. "Ми хочемо, щоб війна скінчилася перемогою України", - заявив він.