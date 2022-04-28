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США допомагатимуть Україні, доки Росія не припинить агресію, – Байден у новому виступі

Він підкреслив, що Штати на РФ не нападають. 

США допомагатимуть Україні, доки Росія не припинить агресію, – Байден у новому виступі
Фото: EPA/UPG

США допомагатимуть Україні боротися проти російських нападів доти, доки вони триватимуть. Штати не нападають на РФ, а допомагають Україні захиститися від неї.

Про це президент США Джо Байден заявив під час виступу, присвяченого Україні. 

"Путін, якщо хоче, він може припинити вторгнення. Росія є агресором, і світ мусить притягнути її до відповідальності. Продовження агресії тягне за собою людські жертви", – заявив американський президент.

За останні місяці Росія почала проводити брутальні напади, і США відповіли постачанням зброї в рекордно короткі строки.

російські війська були змушені полишити Київ. Це не означає, що вони не будуть робити спроби повернутися. Поки що вони пішли. І ми надаємо боєприпаси Україні, зброї, гаубиці, артилерійські системи. Ми надали 10 протитанкових систем до одного російського танка", – зазначив він.

Байден додав, що фактично вичерпалися повноваження на асигнування, що були затверджені законопроєктом минулого місяця. Тобто де-факто вже немає грошей для продовження допомоги Україні, тож Байден надсилає запит до Конгресу на додаткові асигнування. 

У новому запиті йдеться про $33 млрд на надання додаткової підтримки Україні, зокрема $20 млрд на військову допомогу та $8,5 млрд – на економічну. 

"Йдеться про ще більше броньованих систем, артилерійських систем та інше. Необхідно також надавати гуманітарну допомогу – прихисток, ліки, їжа. Надавати допомогу тим, хто хоче втекти від конфлікту в інші країни", – додав президент США.

Він підкреслив, що саме через путінську агресію виникає продовольча криза, адже Україна експортувала багато продукції. 

Щодо газового шантажу з боку РФ, коли вона відключила постачання Польщі та Болгарії у відповідь на відмову платити рублями, Байден додав, що Штати проводять перемовини з Кореєю та Японією, щоб протистояти Росії в цьому питанні. 

Це вже другий виступ президента США щодо України цього місяця. Під час попереднього він оголосив про нову військову допомогу Україні на $800 млн. 

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