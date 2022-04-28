Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

У Гданську з'явилася площа Героїчного Маріуполя, - мерія

Депутати міської ради одноголосно підтримали це рішення

У Гданську з'явилася площа Героїчного Маріуполя, - мерія
Фото: Dominik Paszliński/gdansk.pl

У Гданську (Польща) депутати назвали на честь Маріуполя площу на перехресті вулиць Partyzantów i Matki Polki в мікрорайоні Вжещ. Відтепер вона матиме назву площа Героїчного Маріуполя.

Про це повідомили на офіційному сайті міста Гданськ.

Це рішення депутати міськради підтримали одноголосно.

Пропозицію подав міський голова українського міста Вадим Бойченко. В онлайн-режимі він звернувся з такою ініціативою до депутатів польського міста на одній із сесій. 

Що цікаво - всього за кілька десятків метрів від скверу розташована будівля Генерального консульства РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилася інформація, що одну з вулиць Гданська перейменують на честь міста-героя Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також