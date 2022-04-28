У Гданську з'явилася площа Героїчного Маріуполя, - мерія

У Гданську (Польща) депутати назвали на честь Маріуполя площу на перехресті вулиць Partyzantów i Matki Polki в мікрорайоні Вжещ. Відтепер вона матиме назву площа Героїчного Маріуполя.

Про це повідомили на офіційному сайті міста Гданськ.

Це рішення депутати міськради підтримали одноголосно.

Пропозицію подав міський голова українського міста Вадим Бойченко. В онлайн-режимі він звернувся з такою ініціативою до депутатів польського міста на одній із сесій.

Що цікаво - всього за кілька десятків метрів від скверу розташована будівля Генерального консульства РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилася інформація, що одну з вулиць Гданська перейменують на честь міста-героя Маріуполя.