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Фінляндія не буде платити Росії за газ рублями і обіцяє відмовитися від нього

Країна прагне припинити купувати газ у росіян настільки швидко, наскільки це можливо. 

Фінляндія не буде платити Росії за газ рублями і обіцяє відмовитися від нього
Фото: Газпром

Фінляндія не буде платити Росії за газ рублями, попри вимоги російської влади. Таку заяву міністра з європейських справ Тітті Туппурайнен цитує The Guardian.

"Позиція Фінляндії зрозуміла. Ми підтримуємо жорсткі санкції... і ми готові впровадити санкції щодо газу", – заявила вона.

Міністр додала, що Фінляндія прагне відмовитися від російського газу настільки швидко, наскільки це можливо. 

Нещодавно РФ заявила, що прийматиме оплату за газ винятково в рублях. Відповідний указ був підписаний Володимиром Путіним. Це зумовлено бажанням Росії укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Поки що однозначно згідна на російський ультиматум Угорщина. Польща та Болгарія вже відключені Газпромом від постачання через відмову платити рублями.

Інші держави, зокрема Німеччина та Австрія, заявляли, що не збираються виконувати путінську вимогу. Євросоюз каже, що розглядатиме відкриття європейськими енергетичними компаніями другого рахунку в Газпромбанку в рублях як порушення санкцій проти Росії. 

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