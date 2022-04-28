У ПМР оголосили воєнні збори для “забезпечення зайнятості населення” (документ)

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

Невизнана Придністровська молдавська республіка оголосила воєнні збори для посилення своєї армії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Міністерство оборони ПМР” розсилає листи до голів місцевих адміністрацій з інформацією щодо проведення призову громадян на “спеціальні збори”.

Зазначається, що мета зборів – “забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки”. Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується “грошове і речове забезпечення, проживання і харчування”.

Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 “рублів ПМР”. Самі збори триватимуть 90 днів. “Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер”, – зазначили в ГУР.

Зазначимо, лист датовано 21 квітня – до початку останніх російських провокацій на території ПМР. Це нагадує події в так званих “ЛНР/ДНР”.

Нагадаємо, увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність.

Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

За наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя. Також у ГУР заявили, що РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку.

27 квітня так зване міністерство внутрішніх справ сепаратистського молдовського регіону Придністровʼя звинуватило Україну в обстрілі з її території села зі складом боєприпасів.