Було виведено з ладу дві потужні антени радіоцентру.

У невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на NewsMaker.

Вибухи пролунали в селищі Маяк. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає.

Невдовзі так зване "МВС" Придністров'я повідомило, що через вибухи було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали радіо РФ.

Нагадаємо, 25 квітня сепаратистське Придністровʼя заявило про обстріл будівлі свого "міністерства". Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в "міністерстві" Придністровʼя є провокацією спецслужб Росії.