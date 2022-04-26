Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
ГоловнаСвіт

​Дві вежі зв'язку, які транслювали радіо РФ, підірвали у невизнаному Придністров'ї, - ЗМІ

Було виведено з ладу дві потужні антени радіоцентру.

​Дві вежі зв'язку, які транслювали радіо РФ, підірвали у невизнаному Придністров'ї, - ЗМІ
Фото: Telegram/ТСВ Приднестровье

У невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на NewsMaker.

Вибухи пролунали в селищі Маяк. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає.

Невдовзі так зване "МВС" Придністров'я повідомило, що через вибухи було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали радіо РФ.

Нагадаємо, 25 квітня сепаратистське Придністровʼя заявило про обстріл будівлі свого "міністерства". Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в "міністерстві" Придністровʼя є провокацією спецслужб Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також