Через війну Україна збере на 20 відсотків менше зернових, ніж у 2021 році

У 2022 році урожай зернових в Україні буде на 20% меншим ніж у минулому 2021 році. Про це свідчать дані міністерства оборони Великобританії. Там зазначають, що у довгостроковій перспективі наслідки російської військової агресії відчує переважна більшість країн залежних від української сільськогосподарської продукції.

«Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Зменшення пропозиції зерна з України спричинить інфляційний тиск, підвищуючи світові ціни на зерно» - повідомляє британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cTCajm8Y7p — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022

У британському міноборони зазначали, що підвищення вартості сільськогосподарської продукції матиме серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожуватиме глобальній продовольчій безпеці. Особливо, така ситуація загрожує найменш економічно розвиненим країнам.