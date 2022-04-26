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Через війну Україна збере на 20 відсотків менше зернових, ніж у 2021 році

Дані британського міноборони.

Через війну Україна збере на 20 відсотків менше зернових, ніж у 2021 році
Фото: business-in-ukraine.online

У 2022 році урожай зернових в Україні буде на 20% меншим ніж у минулому 2021 році. Про це свідчать дані міністерства оборони Великобританії. Там зазначають, що у довгостроковій перспективі наслідки російської військової агресії відчує переважна більшість країн залежних від української сільськогосподарської продукції.

«Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Зменшення пропозиції зерна з України спричинить інфляційний тиск, підвищуючи світові ціни на зерно» - повідомляє британська розвідка.

У британському міноборони зазначали, що підвищення вартості сільськогосподарської продукції матиме серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожуватиме глобальній продовольчій безпеці. Особливо, така ситуація загрожує найменш економічно розвиненим країнам.

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