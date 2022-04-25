Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд

Засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. за 44 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що обговорення угоди, яка минулого тижня виглядала невизначено, прискорилися на вихідних після того, як Маск передав акціонерам фінансові деталі своєї пропозиції.

Інвестори отримають 54,2 долара за кожну акцію Twitter, якою вони володіють.

Для фінансування угоди Маск залучив 25,5 млрд доларів боргового та акціонерного фінансування та надасть близько 21 млрд доларів власного капіталу, зазначає Bloomberg.

З 2013 року Twitter торгувався на біржі, наразі компанія повертається у приватні руки.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.

Після новини про придбання соцмережі Ілоном Маском акції Twitter зросли приблизно на 6%.

Нагадаємо, Ілон Маск у квітні зайняв перший рядок у списку найбагатших людей світу, який складає Forbes, зі статками у $219 млрд. Також нагадаємо, що 26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету. Ілон Маск відгукнувся на це прохання і передав Україні вже кілька партій станцій супутникового інтернету StarLink (проєкт компанії SpaceX Ілона Маска, який за допомогою супутників надає доступ доширокосмугового інтернету).