Ілон Маск очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes

У списку також є сім представників України.

Засновник та голова компаній Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск випередив засновника і колишнього главу Amazon Джефа Безоса і зайняв перший рядок у списку найбагатших людей світу, який складає Forbes.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Статки Маска станом на 11 березня становили $219 млрд. При цьому наведена сума не включає недавно придбані Маском 9,2% акцій Twitter.

Статки Безоса склали $171 млрд, він зайняв другий рядок списку. Безос був найбагатшою людиною у світі протягом останніх чотирьох років.

До топ-5 найбагатших людей світу також входять француз Бернар Арно ($158 млрд) та американці Білл Гейтс ($129 млрд) та Уоррен Баффет ($118 млрд).

У списку також є сім представників України. На найвищому місці - 687-му - Рінат Ахметов з $4,2 млрд. У той же час минулого року з $7,6 млрд він займав 327-й рядок. Потім йдуть Віктор Пінчук – 1579-й з $1,9 млрд (рік тому – $2,5 млрд), Вадим Новинський та Костянтин Жеваго – 2190-і з $1,3 млрд (у 2021 році відповідно $1,4 млрд та $2,3 млрд), екс-власники ПриватБанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський – відповідно 2448-й з $1,1 млрд і 2578-й з $1 млрд (рік тому – $1,7 млрд та $1,8 млрд).

До списку також уперше увійшов співзасновник фінтехбанку Revolut Влад Яценко - $1,1 млрд.

У той же час, статки російських мільярдерів впали більш ніж на $260 млрд. У новому списку стало на 34 громадян РФ менше.

Нагадаємо, минулого року експрезидент США Дональд Трамп вперше за 25 років не потрапив до рейтингу Forbes 400.