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У санкційний список ЄС можуть потрапити дочки Путіна, – Bloomberg

Согодні Євросоюз планує розширити перелік росіян, щодо яких застосують обмеження.

У санкційний список ЄС можуть потрапити дочки Путіна, – Bloomberg
Дочка Путіна Марія Воронцова
Фото: vesti.ru

Європейський Союз обговорює можливість запровадження санкцій проти дочок Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. 

Пропонований список громадян РФ, щодо яких ЄС може запровадити санкції, ще має бути затверджений урядами також включає десятки інших осіб, у тому числі політиків, олігархів та членів їхніх сімей, а також кількох пропагандистів.

Санкції проти дочок Путіна, Катерини та Марії, є, насамперед, символічним кроком, оскільки незрозуміло, чи вони мають значні активи за межами Росії, але він покликаний привернути увагу президента РФ, пише Bloomberg. 

У 2015 році Путін розкрив деякі подробиці про своїх дочок. Його старша дочка Марія Воронцова є співвласницею компанії «Номенко», яка бере участь у переважно приватному інвестиційному проекті в галузі охорони здоров’я. Молодша, Катерина Тихонова керує інститутом штучного інтелекту МДУ.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонує сьогодні новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля, обмеження для російських вантажних перевізників та блокування експорту технологій. 

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