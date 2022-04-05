Фон дер Ляєн і Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з Зеленським

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва.

Про це у твіттері написав речник Єврокомісії Ерік Мемер.

Візит має відбутися до суботи, коли у Варшаві відбудеться акція підтримки України.

“Президент фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським напередодні акції “Stand Up For Ukraine” у суботу у Варшаві”, – йдеться в повідомленні.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw. — Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022

Деталі візиту невідомі, коментарів Офісу президента України ще немає.

Нагадаємо, Боррель від імені всього Євросоюзу засудив звірства, здійснені російськими збройними силами в низці окупованих українських міст, і пообіцяв подальші санкції проти РФ.

Урсула фон дер Ляєн наприкінці лютого заявила, що підтримує вступ України до Євросоюзу.