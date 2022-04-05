Фон дер Ляєн і Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з Зеленським

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва.
Про це у твіттері написав речник Єврокомісії Ерік Мемер.
Візит має відбутися до суботи, коли у Варшаві відбудеться акція підтримки України.
“Президент фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським напередодні акції “Stand Up For Ukraine” у суботу у Варшаві”, – йдеться в повідомленні.
President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022
Деталі візиту невідомі, коментарів Офісу президента України ще немає.
Нагадаємо, Боррель від імені всього Євросоюзу засудив звірства, здійснені російськими збройними силами в низці окупованих українських міст, і пообіцяв подальші санкції проти РФ.
Урсула фон дер Ляєн наприкінці лютого заявила, що підтримує вступ України до Євросоюзу.