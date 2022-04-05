10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться, – Зеленський

Пропозиція України про обговорення статусу Криму упродовж 10-15 років – це один з форматів дипломатичного вирішення питання, проте Росія навряд чи погодитися на таку пропозицію.

Про це президент Володимир Зеленський заявив інтерв'ю українським медіа.

«10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. 10-15 це не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом», – сказав він.

На думку Володимира Зеленського, таке вирішення питання Криму є не поганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

«Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора – це абсолютно різні річ. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов'язки, прямо на сьогодні, якби були такі домовленості – це перемога України», – додав він.

Президент також додав, що пропозиція про вирішення питання Криму – сильна позиція.

«Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно. Деякі речі з танками або ракетами неможливо навіть для суспільства. Ніхто тебе не почує, і це правильно. Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція – «йдіть з нашої території», – заявив президент.

Нагадаємо, що Україна на переговорах із Росією запропонувала, щоби питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. При цьому запевнила, що можливість військового рішення виключається.

За словами члена української делегації нардепа Рустама Умерова, Україна вже починає обговорювати на переговорах Крим, ні про які 15 років не йдеться.