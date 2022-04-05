Данія висилає з країни 15 російських дипломатів, звинувачуючи їх у шпигунстві

Данія висилає з країни 15 офіцерів російської розвідки, які, за даними уряду, шпигували проти країни.

Про це пише politiken.dk.

У них є 14 днів, щоб залишити країну.

“Це історичний крок, який ми робимо тут з данської сторони, як і велика кількість інших європейських країн, оскільки хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії”, – сказав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після засідання Ради з питань зовнішньої політики.

Деталей урядовець не розкрив, але повідомив, що це рішення прийняте на тлі серйозної безпекової ситуації у Європі через агресію Росії проти України.

“Ми також хотіли б послати Росії чіткий сигнал про неприйнятність шпигунської діяльності на данській землі”, – додав Кофод.

Водночас уряд Данії не хоче розривати всі дипломатичні відносини з Москвою, тому російський посол та інші співробітники посольства в Копенгагені не підпадають під депортацію.

Як пише Reuters, Данія заявила про видворення російських дипломатів після повідомлень про виявлення масових поховань і вбивств мирного населення в українському місті Буча.

“Це ще один приклад жорстокості та воєнних злочинів, які, очевидно, були в Бучі”, – сказав Кофод.

Служба безпеки та розвідки Данії на початку цього року повідомила, що в російському посольстві працювали офіцери розвідки, причетні до шпигунства.

Нагадаємо, Франція видворяє з країни 35 російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Раніше федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.