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Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів

Усього в країні акредитовано 104 російських дипломатів

Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів
Фото: ЕРА/UPG

Федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Deutsche Welle.

За даними МЗС Німеччини, всього в країні акредитовано 104 російських дипломатів.

"Знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто підтримує його пропаганду", - йдеться у заяві.

"Тому федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства", - наголосила Бербок.

Вона також зазначила, що Німеччина посилить санкції проти Росії і "рішуче збільшить" підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає Німеччину основним гальмом санкцій проти Росії.

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