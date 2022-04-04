Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів

Федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Deutsche Welle.

За даними МЗС Німеччини, всього в країні акредитовано 104 російських дипломатів.

"Знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто підтримує його пропаганду", - йдеться у заяві.

"Тому федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства", - наголосила Бербок.

Вона також зазначила, що Німеччина посилить санкції проти Росії і "рішуче збільшить" підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає Німеччину основним гальмом санкцій проти Росії.