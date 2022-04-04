Польський прем'єр назвав Німеччину гальмом санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає Німеччину основним гальмом санкцій проти Росії. Про це пише повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.pl.

Також Моравецький розкритикував позицію Угорщини, зокрема її прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Головними гальмами є найбільші і багаті країни Євросоюзу. Угорщина не стала вводити санкції... Ситуація в Європі дуже проста, це видно по стенограмах засідань Ради Європи. Німеччина є основним гальмом санкцій", - зазначив польський прем'єр.

Моравецький додав, що буде і далі закликати Орбана підтримати санкції проти Росії, а Європу - відмовитися від російського газу і нафти.

Крім того, глава уряду Польщі зазначив, що подальші санкції можуть стосуватися технологій і економіки.

"Сьогодні рубль повернувся до довоєнного рівня. Що це означає? Це означає, що російська економіка захистилася від введених санкцій. Повинні бути введені жорсткі санкції", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче повністю заблокувати російський експорт вугілля та нафти до Європейського Союзу цього тижня після виявлення, за його словами, воєнних злочинів у місті Буча.