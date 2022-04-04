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Метод КДБ: “нет тела – нет дела”, – РНБО про мобільні крематорії окупантів для цивільних

Російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб, щоб приховати сліди військових злочинів.

Метод КДБ: “нет тела – нет дела”, – РНБО про мобільні крематорії окупантів для цивільних

Російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб, щоб приховати сліди військових злочинів.

Про це повідомив Телеграм-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

“Коментуючи різанину в Бучі, радник голови Офісу Президента України М.Подоляк заявив у своєму Twitter, що російські війська везли в Україну мобільні крематорії, щоб приховати сліди своїх злочинів”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки російське командування тривалий час звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдат. “Насправді, щоб приховати сліди військових злочинів, російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб”, – зазначили у РНБО. 

Йдеться, зокрема, про інсинератор ИН-50.1К – мобільний крематорій призначений для утилізації людських залишків. 

“Метод КДБ: “нет тела – нет дела”. Під натиском ЗСУ, поспіхом втікаючи з Київської області, окупанти залишили трупи російських солдат та тіла закатованих українських громадян. Увесь світ побачив задокументовані злочини “русского мира”, – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційну кампанію після того, як світ побачив кадри злочинів окупантів проти мирного населення у Бучі на Київщині. Рашисти заперечують свою причетність до вбивств і катувань людей або звинувачуючи у своїх злочинах Україну. 

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

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